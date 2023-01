L’autoscala dei vigili del fuoco è ritornata a Domodossola

Dopo quasi due mesi l’autoscala del distaccamento di Domodossola ha fatto ritorno alla sede di appartenenza. Lo segnala la sede provinciale del Conapo, il sindacato autonomo vigili del fuoco.

Molti rappresentanti politici del territorio, tra cui il sindaco di Domodossola, avevano chiesto chiarimenti nelle sedi istituzionali e il ritorno del mezzo nel capoluogo ossolano, evidenziando come le trasferte dell'autoscala penalizzassero il nostro territorio, anche per la sua conformazione.

“Finalmente nei giorni scorsi -scrive Conapo- l'automezzo è tornato per la copertura del territorio di competenza, in una stagione che statisticamente è la più critica per il suo utilizzo, a causa di incendi di canne fumarie e tetti. Come sigla sindacale ci preme ringraziare nuovamente tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato a sostenere la causa, dal sindaco di Domodossola al presidente della Provincia del Vco ai rappresentanti politici dei vari partiti del territorio che hanno portato il loro disappunto agli uffici centrali del ministero”.

“Ora la speranza, anche dopo la presentazione a livello centrale dell’acquisto e la consegna di un importante lotto di autoscale (60 mezzi di cui 3 in Piemonte) -sottolinea Conapo-, è che il mezzo rimanga in modo permanente nella sede del distaccamento di Domodossola”.

“Attualmente -conclude il sindacato- è in corso la risoluzione di altre criticità residue in collaborazione con i rappresentanti del territorio in regione Alberto Preioni e in provincia Magda Verazzi”.