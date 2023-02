Cariplo, Lana firma il decreto per la nuova terna. Ci sono due donne

No alla riapertura del bando per la nomina della terna da inviare afOndazione Cariplo. Il presidente Alessandro Lana, dopo la bocciatura di due dei tre nominativi inviati, cioè quello di Emanuele Terzoli e di Eugenio Lux, ha deciso di inserire due donne insieme ad Alessandro Issoglio. Sono Giulia Margaroli, attuale presidentessa del Comitato della Croce rossa domese e Antonella Guglielmetti, commercialista e consulente aziendale.

Lana non ha accolto quindi le richieste di 5 sindaci di area Pd e del gruppo di minoranza Progetto Vco, che chiedevano di riaprire il bando per un incarico importante e di peso per tutto il territorio.