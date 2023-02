Pd sulle nomine Cariplo: "Circolano voci di un presidente Lana in grande confusione che minaccia di dimettersi"

Le notizie che trapelano dagli organi d’informazione, i retroscena e le voci di corridoio, segnalano i vertici della Provincia del VCO in grande confusione sul tema della nomina di un rappresentante del territorio all’interno del consiglio d’amministrazione della Fondazione Cariplo.



Alle bocciature delle candidature inviate dalla Provincia per la nomina, il Presidente Lana sembra voler inseguire un ennesimo errore, segnalando a Cariplo altre candidature in maniera immediata.

Come già scritto lo invitiamo, come sollecitato anche da alcuni Sindaci del territorio, a riaprire il bando per evidenti ragioni di opportunità istituzionale. Anche voci di possibili sfoghi e dimissioni minacciate non aiutano, e sarebbe anche uno schiaffo istituzionale farle precedere da una nomina così importante.



Il bando si può e si deve riaprire. Ci si può confrontare con gli enti istituzionali preposti, la Prefettura magari, per avere rassicurazioni in merito sul percorso più consono.

Quello che serve al territorio è un nominativo innanzitutto autorevole e riconosciuto, anche perché una nomina così importante richiede condivisione e trasparenza.

Chiediamo al Presidente Lana di essere responsabile e di evitare di reagire con fretta a una situazione incresciosa. Si aggraverebbe ulteriormente la situazione al posto di risolverla.

Gruppo Progetto VCO

Segreteria Partito Democratico VCO