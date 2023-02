Oggi è la Giornata dei Calzini Spaiati: colori diversi per promuovere l'inclusività

Oggi, venerdì 3 febbraio, è la "Giornata dei Calzini Spaiati" in cui si celebra la diversità in tutte le sue forme in tutta Italia.

Giunta alla sua decima edizione intende promuovere l’inclusività con un gesto simbolico.

Nata dieci anni fa in una scuola del Friuli Venezia Giulia è una ricorrenza scolastica e non ha una data fissa ma cade sempre il primo venerdì del mese di febbraio.

L’idea è venuta alla maestra Sabrina Flapp che lavorava in una scuola primaria a Terzo di Aquileia in Friuli Venezia Giulia.

Alla giornata dei calzini spaiati possono comunque partecipare anche gli adulti non solo gli studenti.

Per aderire basterà indossare calze di diverso colore per testimoniare quanto sia normale la diversità. Il gesto potrà essere immortalato in una foto da postare sui social con l’hashtag #calzinispaiati2023.

Per tutte le info: https://www.facebook.com/groups/1571396743352283