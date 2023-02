Tutto pronto a Finero per l'edizione 2023 del Carnevale

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2023 del Carnevale di Finero, al via tra poche ore. E sarà come di consueto la frazione maleschese ad aprire le danze dei carnevali in Valle Vigezzo, con un programma su tre giorni, dal 3 al 5 febbraio.

L’evento festoso, organizzato dal Gruppo Giovani Finero e dall’A.S.D. Finero, presso il salone dell’asilo, avrà inizio stasera alle 21 con il tributo a Vasco Rossi con le “Deviazioni Spappolate” e la nottata che proseguirà con “Musica a Manetta con dj Andy e Tomas Cantadore.

Sabato: pranzo in compagnia, serata danzante con ospiti il re e la regina del Carnuà di Melèsk e il Trapula e la Mariana Bèla del Carnevale Vigezzino e, infine, la premiazione delle maschere. Domenica la giornata conclusiva con, alle 15, il carnevale dei bambini.