Insegue moglie e figlio, li tampona e cerca di farli scendere dall'auto: arrestato un domese 75enne

Nella giornata di ieri, 3 febbraio 2023, gli agenti della Polizia Frontiera di Domodossola hanno arrestato in flagranza di reato, per i delitti di maltrattamenti contro familiari o conviventi, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, lesioni personali e danneggiamento, un cittadino domese del 1948.

L'uomo era sottoposto alla misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai familiari stessi; provvedimento irrogato dall'autorità giudiziaria di Verbania nei giorni scorsi a seguito dei continui maltrattamenti con atti vessatori e violenti posti in essere in modo abituale, continuo e reiterato nei confronti dei suoi familiari.

Questi, nella giornata di ieri, violando il provvedimento, si avvicinava alla casa familiare e tenendo sempre comportamenti gravemente minacciosi cercava di entrare nell'appartamento dove vi erano moglie e figlio, che, terrorizzati, chiedevano aiuto alla Polizia. Intervenuti immediatamente sul posto, gli operatori non riuscivano, tuttavia, a trovare l'uomo, poiché lo stesso si era appena allontanato.

Dopo circa mezz'ora lo stesso si presentava davanti alla scuola frequentata dal figlio; il ragazzo, accortosi della presenza del padre, scappava via, con l'aiuto di un altro genitore che lo riaccompagnava a casa in auto. Poco dopo, la madre ed il figlio raggiungevano gli Uffici del Settore Polizia di Frontiera, al fine di formalizzare un'ulteriore denuncia su quanto appena successo. Terminata la redazione dell'atto, risalivano in auto per tornare a casa, ma purtroppo l'uomo, li intercettava in una strada di Domodossola e si poneva al loro inseguimento, per le vie cittadine, tamponando ad un incrocio la loro auto in modo da non consentirgli più di proseguire la corsa.

L'uomo quindi cercava di aprire la portiera della moglie, non riuscendoci raggiungeva il lato del passeggero, dove era seduto il figlio, cercando di rompere il vetro laterale con lo scopo di "tirarli fuori dal veicolo".

La pattuglia della Polizia, allertata dalla signora interveniva immediatamente, bloccando il soggetto e portandolo in Ufficio ove veniva posto in stato di arresto.

Terminati gli accertamenti di rito, lo stesso veniva accompagnato presso la casa circondariale di Verbania.