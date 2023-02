La toccante lettera degli amici di Maurizio Gioviale, il 54enne morto sul Montorfano

La tragica scomparsa di Maurizio Gioviale ha destato profondo sconforto tra le tante persone che lo conoscevano. Gli amici hanno voluto ricordarlo scrivendogli una lettera a dimostrazione della profonda stima che li legava a lui. Il funerale del 54enne, precipitato in una tragica escursione sul Montorfano, si terrà lunedì pomeriggio alle 15 nella chiesa di Madonna di Campagna.

Ecco il testo dela lettera:

Carissimo Maurizio,

scriviamo a te, il nostro amico e compagno delle nostre vite quotidiane non ci sono parole per descrivere questo doloroso momento che stiamo vivendo con tutta la tua famiglia ed ai tuoi tanti conoscenti, colleghi e la tua ampia cerchia di amici fraterni.

Con queste poche parole vogliamo solo trasmetterti la nostra eterna amicizia che non si interromperà con il tuo distacco terreno, un valore che ci hai regalato, che ci hai trasmesso, che insieme abbiamo avuto la fortuna di viverlo ed assaporarlo nella quotidianità in tutte le sfaccettature della vita.

Caro Maurizio sarà molto difficile affrontare il nostro futuro percorso senza averti accanto, implacabile sarà rinunciare alla tua presenza, alle tue parole, alla tua spiccata intelligenza, alle tue grandi capacità, intrise di un elevatissimo valore

umano, che ti hanno portato ad essere una persona straordinaria, un rara eccellenza umana che hanno fatto di te una persona unica ed esemplare.

Siamo fieri ed onorati di essere i tuoi amici e questo grande sentimento sarà il collegamento perpetuo con te.



Semplicemente i tuoi amici fraterni che tu conosci.



Ciao Maurizio sei e sarai sempre con noi.