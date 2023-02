Un gol di Antongioli regala alla Varzese la vittoria sulla Crevolese. FOTO

Il crollo del Vogogna. Questo fa notizia nel campionato di Prima Categoria. Qualcosa non va o si è inceppato nell’ambiente bianco verde. Brillante, spavaldo e compatto il Vogogna dell’andata si è sciolto come neve al sole. Tre sconfitte di fila, l’ultima delle quali molto pesante in quel di Trecate. Uno 0 a 4 che lascia il segno e frena le velleità della truppa di Castelnuovo che dovrà guardare in faccia lo spogliatoio.

Chi invece è in salute è il Fomarco, ma purtroppo non fa punti in quel di Momo. Va addirittura in vantaggio di 2 a 0 con Mariano e Schirru, ma subisce la rimonta della capolista che pareggia e ribalta il risultato (3-2). L’undici di Piccinini vende cara la pelle e lotta a testa alta, ma crediamo proprio che a Piccinini non bastino i complimenti: erano i punti che voleva.

La Virtus Villa, nonostante le difficoltà arbitrali, fa il suo compito: vincere! Il Borgolavezzaro, ultimo della classe, cade al ’Curotti’ 2 a 1 in zona Cesarini e nonostantre le tre espulsioni subite da una direzione di gara alquanto deficitaria. Segnano Simone Zonda e Pasin, nelle ultime partite diventato l'uomo in più per Massoni.

I biancocelesti restano la sola, concreta rivale del Momo, anche per non rassegnarsi ad un campionato già deciso. Tre le vittorie di fila per il Villa che resta sì 9 nove punti dalla capolista, ma conferma d’essere la sola squadra oggi capace di poter recuperare.

Un pari lo conquista l’Ornavassese (1-1) a Comignago. Il gol degli ossolani è di Andrea Salina. I neri dovevano muovere la classifica dopo lo stop interno di otto giorni fa con la Crevolese. E si confermano squadra da trasferta: 15 dei 25 punti fatti arrivano proprio da partite esterne.

Infine il derby ossolano. Lo vince una Varzese cinica, che concretizza il rigore siglato da Antongioli, uno dei più vivaci in campo. La Crevolese gioca alla pari ma pecca di incisività: infatti tra i due portieri Ravandoni (Varzese) sarà il meno impegnato, sbrigando con la solita calma solo palloni poco pericolosi. Peretti invece si oppone almeno altre due volte con bravura agli avanti della Varzese. I ragazzi di Lipari (che non vincevano da sei turni) fanno un passo in avanti in classifica, agganciano proprio la Crevolese. Ora guardano a Ornavassese e Trecate, solo 3 punti avanti. Per l’undici di Roberto Chiaravallotti uno stop inatteso, dopo aver fatto punti per tre turni di fila.