La Juventus Domo cerca a Omegna punti salvezza

La XX giornata di Promozione propone Omegna-Juventus Domo e Piedimulera-Sparta.

I granata giocheranno senza Samà e Soncin, squalificati dopo la partita con l’Arona. Certo tiene banco lo stop di 7 turni a Soncin, atleta che non ha mai dato segno di essere un aggressore di arbitri. Semmai il contrario! Così dopo la negativa direzione di gara, ecco il referto che ha portato alla lunga squalifica, una delle tante pesanti sanzioni che stanno caratterizzando, in questa stagione, la linea del giudice sportivo torinese.

Così i granata affrontano la trasferta sul lago con qualche problema in più. Ma anche l’Omegna ha sete di punti perché non vince da sei turni. Arbitrerà Andrea Olivo di Collegno.

Chi cerca continuità è anche il Piedimulera, ritornato alla vittoria a Borgosesia. Tre punti vitali per cercare la risalita in classifica. Al ‘Terzi’ arriva lo Sparta Novara, altra squadra che non gode di ottima salute. Vincere per il Piedimulera sarebbe una ulteriore, ottima iniezione di fiducia. A dirige, ironia della sorte, proprio Guglielminotti, l’arbitro chiacchierato di Juve Domo-Arona.