Traffico paralizzato mercoledì mattina in centro a Domodossola. Un tir è rimasto incastrato tra via Garibaldi e via Galletti. Il grosso camion non è riuscito a girare in via Galletti rimanendo incastrato nelle transenne che delimitano il marciapiede. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Le transenne sono quindi state smontate per permettere al tir di proseguire, per poi essere ricollocate sul marciapiede.