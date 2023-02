La Cestistica torna a sorridere dopo la vittoria con il Borgomanero

Una vittoria con il cuore, strappata con le unghie e con i denti. Che vale tantissimo per il morale oltre che per la classifica. La Cestistica torna a sorridere: lo fa grazie al successo, 61-57, contro gli Spartans Borgomanero.

Protagonista indiscusso Frank, autore di una doppia doppia determinante da 20 punti e 16 rimbalzi. Preziosissimi anche De Tomasi(12) e Baldini(11), ma è ancora una volta la forza del gruppo ad aver fatto la differenza.

"Ci voleva questa vittoria: lo avevo detto in presentazione che sarebbe stato determinante portare a casa i due punti -spiega coach Massimo Marchi- e lo abbiamo fatto con merito. Siamo stati bravi tante volte nel corso della partita: prima a giocare alla pari nel primo quarto, poi a scappare, infine a rispondere quando Borgomanero ci ha agganciato a 4' dalla fine. In quel frangente ognuno di noi ha tirato fuori qualcosa in più e la missione è stata compiuta. Adesso arriva la sosta: possiamo recuperare le energie, far entrare in condizioni chi è reduce dagli infortuni per arrivare al meglio allo sprint finale” conclude Marchi.

(Foto d'archivio)