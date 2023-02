Giornata raccolta farmaco, nel Vco donati medicinali per quasi 24mila euro

Nelle 25 farmacie aderenti del Vco sono state raccolte 2792 confezioni di medicinali (pari a un valore di 23.779,24 euro): 1259 nel Verbano, 584 nel Cusio, 949 in Ossola. Sono questi i numeri provinciali dell'edizione 2023 della Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico che si è svolta dal 7 al 13 febbraio.

Tutte le tre aree del Vco hanno fatto registrare un aumento rispetto all'anno scorso. Il Verbano il 19,8 per cento in più rispetto ai 1051 farmaci raccolti dell’anno scorso. Il Cusio ha superato del 6,5 per cento i 548 del 2022. L’Ossola ha aumentato la raccolta dell’8,8 per cento rispetto agli 872 medicinali dell’anno scorso ai 949 di quest’anno. Gli Enti benefici convenzionati con il Banco Farmaceutico in provincia sono sei.

In Piemonte complessivamente sono state raccolte 66.514 confezioni (pari a un valore di 538.858 euro). Sono questi i numeri dell'edizione 2023 della Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico che si è svolta dal 7 al 13 febbraio.

A livello nazionale sono state donate invece 598.000 confezioni di medicinali (pari a un valore superiore a 4,9 milioni di euro). Aiuteranno almeno 400.000 persone in condizione di povertà sanitaria di cui si prendono cura 1.892 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico. Coinvolti più di 22.000 volontari e oltre 18.000 farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato oltre 840.000 euro.

“Nonostante i risultati importanti -spiegano i promotori dell'iniziativa- , è necessario continuare a sostenere le realtà assistenziali che si prendono cura dei bisognosi. Una persona indigente ha a disposizione solo 9,9 euro al mese per la propria salute (una persona non povera sei volte tanto, cioè 66,83 euro). Limitandoci all’acquisto di farmaci, i poveri hanno a disposizione solo 5,85 euro, i non poveri 26. Tale situazione, già di per sé preoccupante. A causa del caro vita anche tante famiglie non povere faranno sempre più fatica a sostenere le spese necessarie per curarsi”.

“Il successo di questa giornata è stato merito di chi ci ha sostenuto con tanto impegno e convinzione: volontari, farmacisti, i nostri partner sostenitori e tutti i cittadini che hanno donato”, ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus.

Il Banco, inoltre, è impegnato in numerose missioni ed emergenze umanitarie (es. in Ucraina) e, di recente, ha ricevuto da diverse istituzioni e organizzazioni internazionali richieste di farmaci per la popolazione colpita dal terremoto in Siria e Turchia.

