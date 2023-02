Consiglio autonomie locali: via libera al disegno di legge sulle sanzioni amministrative

Il disegno di legge sulla nuova disciplina in tema di sanzioni amministrative in ambito regionale ha avuto il via libera da parte del Consiglio delle Autonomie locali (Cal), presieduto da Davide Sannazzaro.

Il Ddl 238 aggiorna le precedenti disposizioni della legge regionale 9/2011 con l’intento di semplificare e razionalizzare la normativa e rendere più agili le procedure sanzionatorie, specie in favore del cittadino, senza modificare il quadro delle competenze. La Giunta ha dato disponibilità ad emendare il testo tenendo conto di alcune osservazioni pervenute da Anci e Provincia di Biella.