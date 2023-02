Piedimulera e Juventus Domo contro due big del girone

Non è proprio una domenica tranquilla quella che attende le due ossolane di Promozione. Perché sia il Piedimulera che la Juventus Domo avranno di fronte due big del girone.

I gialloblù, che ancora masticano amaro per la sconfitta nel derby dove non hanno sfigurato, ricevono il Trino che vanta il terzo posto in classifica. Tra le due squadre ci sono 27 punti di differenza, ma la squadra di Porcu ha dimostrato anche domenica di non avere timoli reverenziali. Gli ossolani hanno sete di punti e il terreno da gioco intitolato ad Angelo Terzi può diventare ostico per tutti.

I granata di Nino vanno invece a casa della Pro Novara. I rivali hanno 51 punti e sono solo a 4 dalla capolista Bellinzago. All’andata vinsero al ‘Curotti’ ma la Juventus Domo sembra vendere cara la pelle soprattutto con le squadre forti, come fatto di recente ad Arona, Baveno, Omegna, Bellinzago e proprio col Trino. In alcune occasioni ne è uscita sconfitta di misura, in altre ha conquistato dei pareggi preziosi per la classifica. I granata hanno 22 punti, sono a tre dalla zona tranquilla. Intanto aspettano i tempi lunghi della giustizia sportiva per sapere se verrà ridotta l’ingiusta squalifica a Soncin, espulso ben tre domeniche fa contro l'Arona e squalificato per 7 turni; il ricorso fatto dalla società non è ancora stato esaminato: campa cavallo…..