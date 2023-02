Elezioni, secondo confrontro al Centro Museale per parlare di programmi

L’area di centrosinistra torna a incontrare la popolazione villadossolese. Dopo l’incontro del 6 febbraio, il gruppo ViviAmo Villa ha riconvocato una assemblea per lunedì sera (27 febbraio), alle 20,45, al Centro museale di via Boldrini a Villadossola. Sarà un ulteriore confronto per raccogliere idee e proposte per la città, in vista del voto del prossimo 14-15 maggio, quando anche a Villadossola si voterà per rinnovare il consiglio comunale che era stato eletto nel 2018.

Alla prima serata all’ex cinema era presente un centinaio di persone. Si è discusso dei problemi della città e delle linee programmatiche sulle quali la nuova formazione intende impostare la campagna elettorale per programmare il futuro della città.

Si è parlato ovviamente della ‘nascita’ di un nuovo gruppo in vista del voto, visto che il gruppo ViviAmo Villa ha ritenuto finita l’esperienza politico-amministrativa, anche se alcuni dei componenti potrebbero far parte della nuova formazione. Così come sembra ormai possibile un’alleanza con la lista Indipendenza Civica, che dava vita all’altro gruppo consiliare di minoranza.

La nuova formazione prenderà corpo da questi incontri ma soprattutto il confronto servirà a proporre nuovi argomenti di discussione e a scremare i tanti temi messi sul tappeto.