Pd, Schlein fa incetta di voti a Pieve Vergonte: 71,43 per cento di preferenze

Elly Schlein vince anche nel Verbano Cusio Ossola. La neo segretaria del Partito Democratico ha raccolto il 62,34 per cento delle preferenze battendo Stefano Bonaccini sia in Ossola, che nel Cusio e nel Verbano.

Sono stati 2187 i votanti nei 13 seggi allestiti nel Vco. Hanno votato in 1173 nel Verbano, 563 nell’Ossola e 449 nel Cusio. La vincitrice ha collezionato in tutto 1354 voti contri gli 818 del favorito Bonaccini.

Il risultato più eclatante per Schlein arriva dal seggio di Pieve Vergonte dove la candidata ha raccolto il 71,43 per cento dei voti. Segue la vittoria a Domodossola (69,18). In Ossola, Schlein ha perso solo a Vogogna (paese del senatore Borghi) dove ha preso solo il 37,25 per cento . Perfetta parità al Villaggio operaio di Villadossola: 50 per cento a Bonaccini e 50 a Schlein. Mentre a Villadossola centro la candidata ha vinto per un soffio: 51,61 contro 48,39.

Nel Verbano, Schlein tocca il massimo a Cannobio (66,34) e il minimo a Baveno (58,48); poi nelle tre sezioni di Verbania il risultato vede Schlein col 65,61 nel seggio 1, il 62, 93 nel seggio 2 e il 62,75 nel seggio 3.

Nel Cusio, Schlein è andata bene a Casale Corte Cerro con il 67,57 per cento, poi col 64 per cento a Gravellona e il 54,88 a Omegna.