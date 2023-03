Al 'Curotti' derby tra Virtus Villa e Ornavassese

Simone Zonca, del Villa, è uno degli ex in campo nel derby avendo giocato per diversi anni nell'Ornavassese

Derby Villa-Ornavassese nella giornata di Prima Categoria. Mentre tutte le altre ossolane giocano in trasferta.

La Virtus Villa affronta i neri di Fabio Ochetti sul ‘neutro-casalingo’ del Curotti. I biancocelesti sono ormai a 9 punti dal Momo ma restano in zona play off. L’Ornavassese è in zona tranquilla a discreta distanza dalla zona calda.

La Crevolese scende a Omegna per affrontare l’Agrano. Tutte nel Novarese giocano le altre: Fomarco, Varzese e Vogogna. I giallobl§ stanno recuperando punti in classifica e con l’Agrano non possono sbagliare.

Il Vogogna è ritornato a vincere domenica contro la Pernatese. Giocherà in quel di Borgolavezzaro, ultima della classe che però domenica s’è tolta lo sfizio di battere il Momo capolista. Le potenzialità del Vogogna sono alte e la squadra non può più sbagliare.

Il Fomarco, uscito male dall’incontro casalingo con l’Agrano, viaggia verso il campo della Union Novara,. Che a sua volta domenica ha strapazzato una Varzese in difficoltà.

E proprio i ragazzi di Lipari saranno chiamati ad una partita difficile a Trecate, contro una squadra che sette giorni fa è passata sul terreno dell’Ornavassese.

Classifica: Momo 49; Vogogna, Cameri 41; Virtus Villa 40; Pernatese, Cannobiese 34; Union Novara, Gravellona 33; Ornavassese 31; Trecate 30; Crevolese 26; Varzese 23; Agrano, Comignago 21; Fomarco 18; Borgolavezzaro 12.