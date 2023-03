Juventus Domo a Varallo, Piedimulera in casa contro l'Arona

Neppure il tempo di rifiatare e per la Juventus Domo è ora di un altro esame. Andrà in casa della Dufour Varallo, formazione che all’andata fu origine di un caso che sconfinò oltre le colonne d’Ercole di Gravellona Toce. Caso (la squalifica di un giocatore) poi ridimensionato da una giustizia sportiva che pare assai severissima in primo grado, più dialogante e aperta in secondo grado.

La Dufour Varallo è sopra di 2 punti dai granata che dovranno per forza fare punti in terra sesiana. La squadra di Nino sta risalendo la classifica e spera di uscire dalla zona play out dove naviga da tempo. Oltre al Varallo sono a portata di mano Sparta Novara e Valdengo, quindi la lotta è tutta aperta.

Peggio sta il Piedimulera, ormai sicuro ospite dai play out, a meno di un crollo che lo distacchi troppo dalla quintultima, il che farebbe saltare anche gli spareggi. Luca Porcu si è trovato a governare una squadra in difficoltà, che ha faticato per tutto l’anno, anche se nelle ultime partite alcune prestazioni non sono state negative…anzi!. I miracoli però non li può fare e sta cercando di mettere le pezze per raggiungere almeno gli spareggi, dove una gara singola può decidere la stagione. Domani avrà di fronte l'Arona, una delle big del torneo.

Classifica: Bellinzago 61; Pro Novara 55; Trino 45, Arona 39; Valduggia, Ceversama 36; Feriolo 33; Chiavazzese, Omegna 32; Dufour Varallo 28, Sparta Novara, Valdengo 27; Juventus Domo 26; Bianzè 20; Piedimulera 15;: Vigliano 2