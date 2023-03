L'esercizio finanziario 2022 approda in consiglio comunale

Saranno il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2022 e alcune variazioni di bilancio i temi più rilevanti del consiglio in programma martedì 14 marzo, ore 21, a Villadossola. Seduta che tra l'altro si sovrappone a quella organizzata da componenti dell’area di centrosinistra al Centro museale per la formazione della lista e la stesura dei programmi in vista del voto amministrativo di fine maggio.

La situazione finanziaria del Comune è critica, come evidenziato nel corso dell’approvazione del bilancio di previsione nello scorso consiglio. Lo ha ammesso lo stesso assessore alla finanze, Stefano Cittadino, parlando di ‘’situazione critica principalmente nella parte corrente’’.

L'assessore la addebita al deficit primario, al covid e alla crisi energetica (in tre anni i costi sono raddoppiati), costate al comune di Villa aumenti per oltre 551 mila euro. Per far quadrare i conti l’amministrazione Toscani ha utilizzato i fondi dei frontalieri, il risparmio sull’accantonamento dei mutui e l’aiuto regionale dato per la gestione delle case popolari che a Villa sono moltissime in rapporto al numero di abitanti. ''Abbiamo amministrato e superato i 5 anni più difficili degli ultimi 50'' si legge su una presentazione del bilancio che analizza le azioni fatte dall'amministrazione.

Una situazione critica dalle opposizioni. Francesco Squizzi di ViviAmo Villa ha parlato di ‘’situazione pesante di cui dovrà farsi carico la prossima amministrazione’’, mentre Sebastiano Mandica di Indipendenza Civica ha parlato di ‘’bilancio disastroso e disastrato, in parte derivante da fattori non dipendenti dall’amministrazione, in parte dalla scelte fatte dalla maggioranza’’

Ora nella seduta di martedì arriverà in consiglio proprio il resoconto 2022 ma anche l’applicazione dell’avanzo di amministrazione.

Altri due i punti in discussione: le modifiche all’assetto del mercato settimanale e gli interventi di bonifica dei cosiddetto ‘siti orfani’, intervento finanziato attraverso il Pnrr.