Sergio Pirazzi, una vita dedicata alle associazioni del suo paese

Dal nostro archivio fotografico abbiamo ripescato due foto di Sergio Pirazzi, scomparso la scorsa settimana a Villadossola a 77 anni. Ci sembrava doveroso ricordare, anche a distanza di giorni, non tanto il suo già riconosciuto impegno in amministrazione comunale, quanto la sua costanza nel sostenere le associazioni e tradizioni del territorio.

Di Sergio va soprattutto evidenziato il suo impegno in città: dall’Auser al Comitato Carnevale e soprattutto nella Società Operaia, associazione che senza la sua ostinazione e costanza oggi potrebbe già esser sparita. Ci ricordiamo l’insistenza con cui ti ‘’pressava’’ per chiederti d’ entrare a far parte di questa o quella associazione, enti nei quali credeva e che riteneva importati per la sua città, che non ha mai trascurato anche nel breve periodo in cui era andato a risiedere a Pallanzeno.

Se queste associazioni e questi comitati oggi possono godere di una certa continuità è soprattutto perché Sergio vi ha dedicato molto. Le foto che riportiamo sono quelle di una della tante presentazioni del carnevale e quella del giorno in cui gli Amici di Balera donarono una somma all’Auser, in cui Pirazzi era parte attiva.

Ma è soprattutto la Società Opera che deve molto a Sergio, anche solo per la sua testardaggine nel tenerla in vita e nel recuperare alcuni alloggi sovrastanti il Circolo di via Marconi, affinché potessero ospitare persone della città, evitando così di lasciare abbandonati degli spazi che sarebbero andati in deperimento.