'Erasmus+' dedicato al turismo sostenibile: 2 posti per giovani del Vco

Prima opportunità Erasmus+ offerta nell'ambito del progetto Provinciale “Live outdoor” in tema Giovani, benessere, educazione all'aria aperta. Si tratta dell'Erasmus+ training "Isolated Like an Island (ILA)" – a cura di Eurodesk Vco- Vedogiovane. Il percorso di formazione internazionale a sfondo green si svolgerà dal 7-12 maggio 2023 presso l'Ostello della Gioventù 'L'Elba del Vicino' a Rio Marina, Isola d'Elba.Sono disponibili 2 posti per giovani residenti nel Vco età 18-35 interessati e attivi su temi green e di sviluppo sostenibile.

Candidature entro il 20 marzo 2023 compilando il form: https:/forms.office.com/e/ badjMauH84 Un'opportunità di confronto tra da giovani e operatori da Italia, Spagna, Grecia, Austria e Portogallo (attori di istituzioni locali, giovani e ONG locali), interessati al turismo sostenibile in luoghi rurali e isolati.