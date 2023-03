Giornata mondiale gioventù, raccolta fondi a Vogogna

Le parrocchie si ingegnano per raccogliere fondi per contribuire alle spese di viaggio per i giovani che partecipano all'incontro internazionale con il Papa che si terrà in estate a Lisbona.

A Domodossola i ragazzi dell'oratorio avevano organizzato una fiera del dolce, a Villadossola c'era stata la vendita di primule, a Vogogna invece la parrocchia concede le sale dell'oratorio per una serata di promozione e vendita di materassi proprio con lo scopo di raccogliere fondi in vista della Giornata mondiale della gioventù. La serata è in programma per 16 marzo alle 20.15.

Quest'estate 9 giovani da Vogogna parteciperanno all’incontro Internazionale dei Giovani con il Papa a Lisbona da qui l'iniziativa del parroco che intende aderire alla possibilità di avere un importante contributo attraverso l'organizzazione di questa serata dimostrativa dal titolo 'Prevenzione e salute' da parte un'importante ditta di materassi. Per lo svolgimento della serata serve la presenza almeno di 13 coppie. Don Nicola Salsa ha invitato tramite facebook i vogognesi a partecipare numerosi.

Non c’è nessun obbligo di acquisto, viene precisato, basta solo partecipare con il proprio marito/moglie e così poter contribuire a sostenere questo progetto per i ragazzi. Entro martedì ogni coppia dovrà recuperare l’invito in parrocchia per la serata.