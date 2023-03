Tempo di assemblea per il Cai Vigezzo

Tempo di bilanci per i soci del Cai Vigezzo che si riuniranno in assemblea sabato 25 marzo, alle 17, presso la Sala Polifunzionale di Toceno.

All’ordine del giorno figurano: nomina del presidente e del segretario dell'assemblea; relazione morale e tecnica del Presidente della sezione, Tiziano Maimone; bilancio consuntivo 2022; bilancio di previsione del 2023; varie ed eventuali. Al termine dell’assemblea verrà organizzata la cena sociale, presso il ristorante “Lo Scoiattolo” di Villette, aperta anche ad amici, parenti e simpatizzanti e durante la quale verranno consegnate le Aquile d'Oro ai soci con anzianità di iscrizione venticinquennale.

Per la cena occorre prenotarsi per tempo, inviano una mail entro e non oltre il 21 marzo a segreteria@caivigezzo.it o rivolgendosi direttamente in sede, venerdì dalle 20.30 alle 22, a Prestinone, in via Carlo Fornara Pittore, 21.