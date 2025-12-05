"Suoni a colori": con Angeli dell'Hospice un incontro dedicato ad arte e musicoterapia

L’associazione Angeli dell’Hospice Vco, in collaborazione con la cantante e musicoterapeuta Cristina Meschia e l’arteterapeuta Anna Mansi, organizza l’evento “Suoni a colori – Musica e colore in dialogo”, un’iniziativa nata dall’esperienza dei percorsi di musicoterapia e arteterapia realizzati presso l’Hospice San Rocco di Verbania. L’evento, in programma sabato 6 dicembre alle 17.00 presso l’ex Cappella Mellerio di Domodossola, vuole restituire alla comunità la bellezza e la forza di queste esperienze, attraverso un incontro artistico tra musica e pittura dal vivo.

Attraverso la musicoterapia e l’arteterapia ad orientamento antroposofico, si propone di offrire ai pazienti accolti in hospice strumenti in grado di migliorare la qualità della vita, alleviare il disagio psicologico ed emotivo, sostenere l’espressione del sé e favorire la relazione d’aiuto. Tali attività risultano efficaci non solo per il benessere della persona malata, ma anche per il clima relazionale dell’intera struttura, coinvolgendo familiari, caregiver e personale sanitario.Lo spettacolo è un incontro di arti, memorie ed emozioni.

L’intero ricavato della serata sarà destinato a sostenere i percorsi di musicoterapia e arteterapia dell’Hospice, per continuare a offrire momenti di cura, ascolto e bellezza ai pazienti e alle loro famiglie. L’evento è in ricordo di Jessica Bellora, una ragazza che è stata assistita dal personale sanitario dell’Hospice; la famiglia ha deciso di sostenere questa serata in favore dell’associazione e delle attività rivolte ai pazienti. L’evento è patrocinato da Soroptimist, Fondazione Comunitaria del Vco, All Vco, Fondazione Cure Palliative, Cst e città di Domodossola.