Villadossola | 04 dicembre 2025, 15:05

I soci del Cai in assemblea alla Casa alpina

La sera, durante la cena sociale, premiati i soci con 25 e 50 anni di iscrizione

Assemblea per il Cai di Villadossola, una delle sezioni più numerosie per iscritti nel panorama provinciale. 

Si terrà sabato 6 Dicembre  alle ore 18 alla Casa alpina di via Boccaccio 6 a Villadossola. All'ordine del giorno argomenti quali le quote associative 2026, la situazione iscrizioni, il bilancio 2026 , il programma delle attività per il prossimo anno, la consegna delle aquile d’oro per i 25   e 50 anni di iscrizione . I premiati sono: per i 50 anni  Sergio Biggio, Gianluca Fontana, Renato Frezza, Renzo Moretti, Nino Preioni, Luciano Romeggio, Gian Franco Tori, Silvano Zana, Luigina Zani. Per i  25 anni Gabriella Astori, Francesco Betteo, Chiara Bionda, Riccardo Boschi, Adriano Darioli, Alessio Falcioni, Rosa Guglielmetti, Marco Montagna, Laura Pisoni, Ilaria Toscani, Franco Urh, Francesca Veia.  

La giornata si chiuderà con la cena sociale alle ore 20 a La Diligenza  di via Siberia a Domodossola.

re.ba.

