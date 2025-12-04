I soci del Cai in assemblea alla Casa alpina

Assemblea per il Cai di Villadossola, una delle sezioni più numerosie per iscritti nel panorama provinciale.
Si terrà sabato 6 Dicembre alle ore 18 alla Casa alpina di via Boccaccio 6 a Villadossola. All'ordine del giorno argomenti quali le quote associative 2026, la situazione iscrizioni, il bilancio 2026 , il programma delle attività per il prossimo anno, la consegna delle aquile d’oro per i 25 e 50 anni di iscrizione . I premiati sono: per i 50 anni Sergio Biggio, Gianluca Fontana, Renato Frezza, Renzo Moretti, Nino Preioni, Luciano Romeggio, Gian Franco Tori, Silvano Zana, Luigina Zani. Per i 25 anni Gabriella Astori, Francesco Betteo, Chiara Bionda, Riccardo Boschi, Adriano Darioli, Alessio Falcioni, Rosa Guglielmetti, Marco Montagna, Laura Pisoni, Ilaria Toscani, Franco Urh, Francesca Veia.
La giornata si chiuderà con la cena sociale alle ore 20 a La Diligenza di via Siberia a Domodossola.