I 'SuperBoys' scendono in campo per la Giornata Internazionale delle persone con disabilità

In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, mercoledì 3 dicembre il Pala Csi di Villadossola ospiterà un evento speciale dedicato allo sport inclusivo. A partire dalle 19, i SuperBoys, una squadra formata da ragazzi con disabilità, scenderanno in campo per una partita amichevole di calcetto aperta al pubblico. L’ingresso avverrà a offerta libera, contribuendo così al sostegno e allo sviluppo del progetto.

Al centro dell’iniziativa c’è Gaetano Romano, ideatore e promotore del progetto, che ha trasformato una semplice intuizione in un concreto impegno sociale: "Vedere i loro volti illuminarsi quando entrano in campo ripaga ogni sforzo. Questo progetto nasce dal desiderio di offrire opportunità a chi spesso ne è privo. Loro mettono il cuore, noi dobbiamo solo sostenerli e accompagnarli".

Romano prosegue con un ringraziamento speciale: "Un grazie a McDonald’s Domodossola per il sostegno e all’oratorio di Villadossola per averci messo a disposizione la palestra, che ci permette di allenare i ragazzi ogni settimana. Senza di loro, questo percorso non sarebbe possibile".

"Siamo orgogliosi di supportare un’iniziativa che valorizza inclusione, socializzazione e crescita personale", commenta Alessio Finazzi, presidente di Associazione Karma. "Lo sport è un linguaggio universale, capace di unire le persone e abbattere ogni barriera. Un ringraziamento speciale va alla società di basket Cestistica per il prezioso sostegno offerto in occasione della giornata del 3 dicembre: non potevamo scegliere data migliore per presentare i nostri ragazzi".

La serata prenderà il via con il ritrovo alle 18.30, mentre il calcio d’inizio è previsto per le 19.00. Al termine della partita seguirà un momento conviviale con i ragazzi, per condividere insieme il senso più autentico di questo progetto.