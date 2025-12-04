 / Domodossola

Domodossola | 04 dicembre 2025, 14:05

Walter Zerla ospite de La Cinefoto per l'ultima serata del 2025

L'appuntamento venerdì 5 dicembre con il libro fotografico “Lago Maggiore e d’Orta in barca a vela”

La sede de La Cinefoto

Ultima serata dell’anno per l'associazione La Cinefoto di Domodossola. Il 5 dicembre - ore 21 - nella sede domese  interverrà il fotografo professionista Walter Zerla, che presenterà la nuova edizione 2026 del libro fotografico “Lago Maggiore e d’Orta in barca a vela”.

Dicono a La Cinefoto: ‘’L’opera iniziale nasceva da tre anni vissuti interamente in barca, tre anni di vela e di attesa, di scatti rubati alle albe e ai tramonti, trasformati in immagini che custodiscono l’intimità e l’anima dei due laghi. La riedizione 2026 non è una semplice ristampa: è un libro rinnovato, arricchito da immagini inedite realizzate anche grazie all’ausilio di un drone. Come lo sguardo libero di un gabbiano, le fotografie sorvolano porti, paesi e rive, regalando una visione sospesa che intreccia cielo, acqua e pietra in un’unica narrazione. Ogni immagine diventa parte di una sinfonia visiva che celebra l’incontro tra uomo, natura e tempo. Questa nuova edizione si lega inoltre al progetto scientifico “Sailing”, promosso dal Cnr di Pallanza e sostenuto dalla Fantini Rubinetti, per lo studio della qualità delle acque e della sostenibilità dei nostri laghi’’.

Il 20 dicembre sarà in programma la cena sociale.

re.ba.

