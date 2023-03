Il prefetto Formiglio incontra il carabiniere eroe

Nella giornata odierna, il Prefetto Michele Formiglio ha incontrato a Villa Taranto il Vice Brigadiere Francesco Pitzeri, che ha salvato una ragazza dal suicido, il 16 dicembre scorso, allorché non era in servizio ed in compagnia delle figlie minori, mentra la stessa tentava di lanciarsi da un ponte della città di Baveno.

Il Prefetto, unitamente al Comandante provinciale dei Carabinieri Domenico Baldassarre, ha espresso plauso, ammirazione e gratitudine al Carabiniere del Nucleo Operativo Radiomobile di Verbania; il suo gesto ha evidenziato il non comune senso del dovere, abnegazione e coraggio, anche a rischio della propria incolumità personale.