In vendita il documentario Gente di Contrabbando

Dopo il successo di pubblico al Cinema Teatro di Malesco, "Gente di Contrabbando" è ora disponibile nelle librerie e online per il noleggio. L'associazione DomeMetraggi e Lutea Produzioni hanno deciso di rendere disponibile il documentario per il noleggio o per l'acquisto tramite un cofanetto che contiene un DVD e una chiavetta USB compatibile con qualsiasi dispositivo. Il cofanetto è in vendita a 17,00 euro presso diversi punti vendita: Libreria Il Rosso e Il Blu, Libreria Grossi, Libreria La Pagina e Casa Tomà Alimentari.

Inoltre, il documentario può essere noleggiato sul sito web di Lutea Produzioni. L'associazione si rende anche disponibile ad aiutare chiunque desideri organizzare una proiezione del documentario, chiedendo in questo caso un contributo economico commisurato con le possibilità dell'organizzatore.