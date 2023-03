La Virtus Villa ospita un Fomarco che ha fame di punti

Virtus Villa per confermarsi in piena zona play off, Fomarco per cercare di non allontanarsi dalla possibilità di fare gli spareggi salvezza. Il derby del ‘Curotti’ mette di fronte un Villa lanciato e un Fomarco in difficoltà. Ma si sa che dire derby è dire incertezza e quindi la truppa di Massoni non deve prendere sottogamba il Fomarco. Che è squadra di carattere, lo stesos che profonde il suo tecnico, Tiziano Piccinini. All’andata vinse il Villa ma fu battaglia sino al 90’.

Il Vogogna ha un altri test d’alta classifica. Riceve il Cameri. I novaresi sono saldi al secondo posto, il Vogogna sta invece faticando ma mantiene la posizione per i play off. Certo nessuno due mesi fa avrebbe pensato ad un momento di crisi così lungo per la squadra ossolana, che forse ci aveva abituato troppo bene all’andata.

In trasferta tutte le altre tre ossolane. La Varzese, nuovamente scivolata in zona calda, va a Gravellona, terreno non facile poiché i tocensi stanno facendo un buon campionato ed hanno Fioretti, capocannoniere del girone a suon di gol (20 in tutto). La squadra di Lipari però non può sbagliare.

La Crevolese va a Trecate. Chiaravallotti aveva parlato di 9 punti da fare nelle ultime otto partite. Tre li ha già incamerati domenica. Il Trecate è squadra altalenante. Domenica ha vinto a Pieve Vergonte e ha fatto più punti fuori casa. Se la Crevolese vincesse mettere nei guai proprio i novaresi che sarebbe risucchiati verso la bassa classifica.

L’Ornavassese gioca a Pernate. I padroni di casa erano partiti bene e dora rifiatano. Sono a metà classifica e non hanno più molte ambizioni. Così i neri di Ochetti potrebbero cercare il colpaccio.