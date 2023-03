Marcello Ugazio vince la prima edizione del Luse SkySnow Vertical

È stato Marcello Ugazio ad aggiudicarsi la prima edizione del Luse SkySnow Vertical. L’atleta, in forza al Team Scarpa Sport Project Vco, è riuscito a tagliare il traguardo in 25’ 51”, dominando la gara nonostante le difficili condizioni del manto nevoso. Ugazio ha preceduto di un minuto il secondo classificato Luca Curti, che ha raggiunto la vetta del monte Moncucco in 26’ 52”. Sul terzo gradino podio è salito invece Elia Andrea, dell’O.S.A. Valmadrera (27’ 08”). A vincere la classifica generale della CRAZY SkySnow Italy Cup 2023 è stato invece Cristian Minoggio, Team Dinamo, che ha concluso la gara in 27’40”. Al femminile, è stata Benedetta Broggi dello Sport Project Vco ad aggiudicarsi il primo gradino del podio, tagliando il traguardo 31’ 28’’. Dietro di lei, un duo dell’ASD Pegarun: secondo posto per Chiara Giovando (33’ 25’’) e terzo per Elisa Pallini (33’ 53’’), che si è aggiudicata anche il titolo nazionale del circuito targato Fisky.

“Era la prima volta che correvo sulla neve con i ramponcini, e devo dire che è stata dura perché una disciplina molto più muscolare – ha affermato Ugazio a fine gara. – Stavo bene e sono riuscito a staccare il gruppo. Una bella gara”. Quella di sabato 18 marzo è stata la prima edizione di un Luse SkySnow Vertical che ha subito fatto centro: 70 gli iscritti e un folto pubblico a sostenerli lungo tutto il percorso. La gara, 650m di dislivello positivo lungo le piste innevate che portano fino alla vetta del monte Moncucco, si è svolta nella cornice di Domobianca 365, stazione sciistica vicino a Domodossola (VB).

Il Luse SkySnow Vertical è stata la conclusione ideale di un circuito CRAZY SkySnow Italy Cup 2023 che, nelle quattro gare che lo componevano, ha offerto un grande spettacolo targato Fisky. L’evento è stato organizzato d Centro Agonistico Domobianca, supportato dall’unione di tre gruppi organizzativi di esperienza: quello del Giir d’Andoss, della Rampigada e della Val Brevettola Skyrace. “Una formula che ha permesso di unire competenze diverse e, soprattutto, ha consentito a realtà importanti del territorio di collaborare in modo ottimale” afferma a nome dell’organizzazione Alberto Comazzi.

Classifiche:

