‘’Sono tre settimane che non viene fatta la manutenzione e stamane un turista è caduto: per fortuna niente di grave’’. Chi parla è Claudio Miceli, consigliere comunale del Pd a Domodossola. Segnala quanto accaduto in corso Ferraris, vicino al bar Regina, dove un turista sarebbe inciampato in un tratto dove c’è un buco per la mancanza di ciottoli

‘’Manca la manutenzione stradale e anche nella segnaletica. Prossimamente farò interpellanza’’ afferma Miceli