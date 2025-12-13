Domodossola accende il Natale: centro storico affollato per i mercatini FOTO

Un sabato freddo ma soleggiato ha fatto da cornice all’avvio dei Mercatini di Natale di Domodossola, che oggi hanno trasformato il cuore del centro storico in un grande percorso festoso, richiamando fin dalle prime ore della mattina famiglie, residenti e turisti. Le tradizionali bancarelle dai tetti rossi, ormai simbolo dell’evento, hanno animato piazze e vicoli del Borgo della Cultura, tra profumi natalizi, colori e proposte artigianali.

Da piazza Mercato a via Rosmini, passando per piazza Fontana, piazza Chiossi e le vie laterali, sono 177 gli stand selezionati dalla Pro Loco che per l’intero weekend propongono artigianato, specialità enogastronomiche e idee regalo. Un appuntamento che ogni anno conferma il suo forte richiamo e la capacità di coinvolgere tutta la città.

La giornata di oggi è stata accompagnata da un ricco programma di musica, animazione e spettacoli. Sin dal mattino le vie del centro sono state animate dal trampoliere Floriano e dal Cumbre Duo, mentre alla Cappella Mellerio i ragazzi di Make Music hanno portato energia con le loro jam session.

Nel pomeriggio, spazio ai più piccoli e alle scuole: sulla scalinata Rosmini si sono esibiti i bambini della scuola Milani di Calice e il coro della scuola primaria Kennedy, seguiti dalle voci di Santa Lucia. In Piazzetta della Solidarietà, invece, protagonisti il Gospel White Spirit e il Coro Nitida Stella.

Il momento più suggestivo della giornata si è svolto alle 18.00, alla Madonna della Neve, con il Concerto per l’Avvento del Convivio Rinascimentale e della Camerata Strumentale di San Quirico. Nell’occasione la Pro Loco ha consegnato il tradizionale Cuore delle Alpi, assegnato quest’anno a Paola Pirazzi Poscio per il suo impegno al servizio della cultura.

I mercatini proseguono domani, domenica 14 dicembre, con un programma altrettanto ricco. La giornata si aprirà alle 11.00 con la Santa Messa e la premiazione del concorso presepi. Nel pomeriggio, alla Cappella Mellerio, alle 15.30 andrà in scena lo spettacolo “Il Ciochino di Santa Lucia”, seguito alle 17.00 dal concerto jazz di Delfina Morellini e Pietro Tonelli, a cura del Kiwanis.

In Piazzetta della Solidarietà, dalle 10.30 alle 12.30, ad accogliere i visitatori sarà l’Antico Brass Band, mentre alle 14.00 i Papaveri Rossi proporranno un viaggio musicale tra cantautori italiani e canti di Natale in chiave pop.

Per tutto il weekend resta attivo anche il punto ristoro in piazza Rovereto, mentre i ragazzi dell’Associazione Karma propongono la “Silent Experience”, un’esperienza immersiva con musica natalizia, dj set e audioguida dedicata alla storia di Domodossola.