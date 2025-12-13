Domodossola, al Marconi Einaudi Galletti parte il Baskin

Dal 1 dicembre la scuola Marconi Einaudi Galletti di Domodossola, in collaborazione con Azzurra Basket VCO, ha dato il via alle attività sportive di Baskin, lo sport inclusivo che permette la partecipazione di ragazzi e ragazze con e senza disabilità.

Il progetto ha già incontrato un’ampia e calorosa adesione da parte di docenti e studenti. In questa prima fase sono stati coinvolti i docenti di Scienze motorie e di Sostegno, affiancati da istruttori esperti esterni, tra cui Fabio Marzorati, delegato per il Piemonte dell’Eisi (Ente Italiano Sport Inclusivi), il professor Gianni Zappelli e l’istruttrice Alessia Talato, a cui la scuola rivolge un sentito ringraziamento.

La palestra di via Oliva è stata attrezzata con le strutture specifiche necessarie per praticare il Baskin, garantendo un ambiente sicuro e funzionale. Gli studenti stanno partecipando con grande impegno e passione, sviluppando senso di gruppo e aiutandosi a vicenda, rendendo l’attività non solo sportiva, ma anche educativa e inclusiva.