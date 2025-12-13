Al via oggi i mercatini di Natale di Domodossola

Prendono il via oggi, sabato 13 dicembre, i mercatini di Natale di Domodossola, un evento che trasformerà per tre giorni il cuore del centro storico in un percorso incantato. Le tradizionali bancarelle dai tetti rossi, divenute ormai un simbolo di questo appuntamento, torneranno a riempire piazze e vicoli del Borgo della Cultura, attirando migliaia di persone, tra residenti, visitatori e turisti che ogni anno raggiungono la città proprio per vivere questa atmosfera unica.

Sabato 13 e domenica 14 dicembre dunque, da piazza Mercato a via Rosmini, passando per piazza Fontana, piazza Chiossi e le vie laterali, saranno 177 gli stand selezionati dalla Pro Loco a portare artigianato, specialità natalizie e idee regalo. Come da tradizione, il percorso sarà animato da spettacoli, musica e momenti dedicati ai più piccoli, creando uno scenario in pieno spirito festivo.

Per l’intero weekend sarà attivo il punto ristoro in piazza Rovereto, mentre i ragazzi dell’Associazione Karma gestiranno una bancarella dove proporranno la “Silent Experience”, un’esperienza immersiva con musica natalizia, dj set e audioguida dedicata alla storia di Domodossola, oltre a numerose altre attività pensate per i più giovani.