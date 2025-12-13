Il “Cuore delle Alpi 2025” va a Paola Pirazzi Poscio

Come da tradizione, alla vigilia della consegna ufficiale, la Pro Loco Domodossola ha svelato a chi sarà dedicato il “Cuore delle Alpi” per il 2025, un riconoscimento che negli anni ha assunto un forte valore simbolico per la comunità. Si tratta di un piccolo ma prezioso oggetto artistico realizzato da Tiziana Scaciga nel laboratorio “Le pietre trovanti” delle cave Moro, che lo hanno donato con generosità.

Il “Cuore delle Alpi” viene attribuito a persone che, con discrezione e spirito di servizio, mettono le proprie competenze e risorse al servizio della città. Negli anni scorsi il premio è stato destinato a figure significative: dagli Alpini, ringraziati per la loro instancabile disponibilità, al dottor Andrea Audo, omaggiato non solo per l’elevata professionalità ma per il modo umano e attento con cui si dedica ai suoi pazienti.

Per il 2025 il riconoscimento sarà consegnato alla signora Paola Pirazzi Poscio, protagonista di un sogno nato insieme al marito Sandro e poi condiviso con l’intera famiglia: quello di aprire con generosità e sensibilità le porte di Casa De Rodis, offrendo alla città momenti preziosi di arte, cultura e bellezza. Un gesto che negli anni ha arricchito Domodossola e il suo tessuto culturale con rara eleganza.

La cerimonia di consegna si terrà sabato 13 dicembre, alle ore 18, nel corso del Concerto per l’Avvento eseguito dalla Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario nel Santuario della Madonna della Neve.