Calvario, catechisti da tutte le parrocchie della diocesi per il corso di formazione

Si è svolto il 25 marzo il terzo incontro di formazione biblica per catechisti dal titolo “Pietro e il Risorto sulle rive del lago” (Gv 21) al Sacro Monte Calvario di Domodossola. Il percorso formativo è stato tenuto dalla biblista Monica Prandi e ha visto la partecipazione di un folto gruppo di persone provenienti da tutte le parrocchie della diocesi di Novara. Il corso mira a fornire ai catechisti gli strumenti per approfondire la conoscenza delle Sacre Scritture, ritenute fondamentali per l'impegno pastorale.

Ai catechisti ha portato i saluti il vicario territoriale dell'Ossola don Vincenzo Barone rimasto poi in sala con il rettore del Sacro Monte Calvario Michele Botto Steglia durante il corso.

“Stiamo organizzando incontri in tutti i vicariati – ha detto la responsabile della catechesi della diocesi Monica Prandi – in ogni occasione cerchiamo di partire da un brano della parola di Dio per riflettere sulla nostra identità di catechisti. La formazione biblica è un aspetto fondamentale dell’impegno pastorale della Chiesa, in quanto consente loro di fornire una solida formazione religiosa ai fedeli e di accompagnare con competenza e preparazione coloro che desiderano avvicinarsi alla fede. I catechisti della diocesi sono oltre mille.Tanti fedeli si mettono al servizio della parrocchia con entusiasmo per svolgere questo ruolo pur con la consapevolezza delle difficoltà che esistono”.