Salute della donna: prima edizione di 'Bici in rosa'

Il gruppo donne 'Positivo è meglio', insieme a Fiab Vco Biciincittà, organizzano sabato 1 aprile la prima edizione di 'Bici in rosa', in collaborazione con l’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola, Step Up e il Comune di Villadossola.

Con quest'iniziativa gli organizzatori vogliono sottolineare l’importanza dell’attività fisica per la salute della donna, a qualunque età, e promuovere la pratica dell'attività fisica con l’utilizzo della bicicletta. L'evento si inserisce nel mese in cui si svolgono a livello nazionale iniziative di sensibilizzazione su questo tema. Il 22 aprile si celebra infatti la Giornata Nazionale della Salute della Donna.

Il ritrovo è alle ore 14 all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola; l'arrivo è alla Collina dello Sport di Villadossola. Si transita lungo la Ciclovia del Toce. Si tratta di un percorso amatoriale adatto a tutti: possono partecipare le donne e non solo; gli organizzatori fanno sapere che sono graditi accessori rosa o fucsia. Le prenotazioni sono aperte fino al 31 marzo , per Info iscrizioni e regolamento su www.fiabvco.it o contattare i numeri: Anna 3474167806 Paola 3333253240.



Il gruppo 'Positivo è meglio' è nato nel 2020 da sedici donne accomunate da un percorso oncologico, che hanno deciso di dare un senso alla loro sofferenza realizzando un progetto benefico che ha portato alla donazione di attrezzature per i reparti di oncologia. Come continuità al progetto iniziale è nata la volontà di costituire un gruppo Whatsapp di aiuto a persone che incorrono nella malattia oncologica.

Fiab Vco è una associazione di promozione sociale (APS), ambientalista, con finalità principale la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico in un quadro di rivalutazione dell’ambiente. Fiab è una organizzazione federativa di scala nazionale che riunisce quasi 200 sedi locali sparse in tutta Italia. La Federazione ha lo scopo di promuovere l’uso della bicicletta sia come mezzo di trasporto quotidiano sia per la pratica dell’escursionismo , una forma di turismo particolarmente rispettosa per l’ambiente.

(Foto di repertorio Bicincittà)