Non esistono elementi per sostenere l'accusa di fuga, prosciolto il presidente della Provincia

Archiviato il procedimento a carico del presidente della Provincia del Vco, fascicolo aperto dagli inquirenti dopo l’incidente dello scorso 31 ottobre, quando una ragazza era stata investita a Vogogna. La madre della giovane fece sui social un appello per rintracciare quello che riteneva il pirata della strada che non si era fermato a prestare soccorso. La ragazza era stata colpita dallo specchietto retrovisore della vettura ed era caduta a terra.

Alla guida di quell’auto si scoprì c’era il presidente della Provincia, Alessandro Lana, che, saputo successivamente dell’accaduto, s’era rivolto alle forze dell’ordine per chiarire i fatti.

Per i giudici dunque non esistono elementi per sostenere l’accusa di fuga e certamente ad influire sull’archiviazione la scelta della famiglia della ragazza di non presentare querela. Tra le parti sarebbe in corso un accordo di risarcimento.