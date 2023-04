A Villa l'ulivo benedetto arriva a domicilio

Dopo qualche anno di pandemia ricomincia quest’anno nella parrocchia di Villadossola la distribuzione dell’ulivo nelle case della cittadina in occasione della Settimana Santa.



“In settimana – annuncia il parroco don Massimo Bottarel - riceverete la visita di alcuni ragazzi e mamme che vi porteranno in casa l’ulivo benedetto nella domenica delle Palme”.



Domenica 2 aprile: domenica delle Palme ci sarà la benedizione degli ulivi e la messa. Alle 10.30 in piazza Repubblica ci sarà il ritrovo dei fedeli cseguirà la processione guidata dal parroco don Massimo Bottarel e la messa nella chiesa di Cristo Rirsorso.