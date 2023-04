Baveno e Domodossola ospiteranno il Torneo delle Regioni

Gli stadi di Baveno e Domodossola ospiteranno a fine aprile il Torneo delle Regioni di calcio, riservato alle categorie Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile. Dal 21 al 27 aprile, infatti, il Piemonte ospiterà l’appuntamento sportivo giovanile: l’ultima volta era stato nel 2010. Il torneo coinvolgerà oltre 1900 persone tra atleti, dirigenti, tecnici e arbitri. In corsa 78 Rappresentative. Le gare in programma sono 142 e saranno giocate su dodici campi in sei province piemontesi Verbano Cusio Ossola compreso. Domodossola e Baveno i campo scelti.