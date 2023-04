I piccoli attori delle scuole Milani emozionano nello spettacolo per la Giornata mondiale dell'autismo FOTO E VIDEO

Uno spettacolo dedicato alla Sindrome di Asperger, ricco di emozioni e significativi messaggi è stato quello offerto venerdì sera dagli alunni delle scuole Milani. I piccoli attori delle classi 3^ B, 3^ C e IV A della scuola primaria si sono cimentati in una personalissima versione del libro “Piedi nudi e dinosauri” di Biagio Bagini e Chiara Mangione, edizioni Erickson. Ad assistere alla rappresentazione, andata in scena al teatro del Collegio Rosmini, un folto pubblico. L'obiettivo era quello di proporre una riflessione in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo che si celebra proprio oggi.

La dirigente didattica Patrizia Taglianetti è fiera di come gli alunni abbiamo saputo portare sul palco un tema così delicato. “E' stata una straordinaria esperienza di integrazione tra teatro, scuola e comunità domese - afferma la dirigente scolastica al termine dello spettacolo - hanno fatto vibrare le corde più profonde del cuore di tutti i numerosi spettatori, in un crescendo di emozioni”.

Un ringraziamento da parte della dirigente è andato alle docenti: “ Hanno guidato gli alunni in un percorso di avvicinamento al delicato tema dell’inclusione e del mondo, fatto di comportamenti “atipici” dei ragazzi con la Sindrome di Asperger”.

“Lo scopo di fare teatro a scuola è sicuramente quello di stimolare le abilità emotive dei ragazzi, prima fra tutte l’empatia, un modo per entrare in contatto con altre persone e mostrare la tua disponibilità a capire come esse stiano vivendo qualcosa di significativo in un determinato momento. In altre parole, l’empatia consiste nel trovare un modo per connettersi ed essere in grado di dire: “Voglio capire come ti senti questo e farti sapere che non sei solo” ha continuato la dirigente.

“Una serata emozionante ospiti della scuola elementare “Milani” di Domodossola. Gli alunni della scuola hanno accompagnato la platea attraverso un racconto su diversità ed unicità in vista della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Grazie alla scuola per il bel lavoro e grazie ai ragazzi per insegnarci ogni giorno cosa significhi il termine integrazione. Dentro la semplicità di ogni vostro gesto muore la nostra paura” il pensiero postato sulla pagina social dell'Associazione Angsa Vco, l'associazione nazionale genitori soggetti autistici, presente alla serata.

L'iniziativa proseguirà anche il prossimo anno. “ Il teatro – conclude Taglianetti - è un linguaggio liberatorio che abbatte distanze artificiose e crea legami, permettendo alla scuola di annullare le barriere che potrebbero comparire intorno alle persone”.