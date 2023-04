Preziosi pareggi per Crevolese e Varzese

La Virtus Villa non molla mentre Crevolese e Varzese conquistano un punto d’oro in trasferta.

A 270 minuti dalla fine del campionato di Prima Categoria la Virtus Villa piega il Comignago (3-1) e tiene vive le speranza visto che il Momo non ha ancora la matematica certezza di aver vinto il campionato. Primatesta, Martinella, Pasin siglano la vittoria interna del Villa che sta chiudendo bene l’annata, pur con qualche problema di organico. Infatti dovrà fare a meno di Tabacco – grave infortunio per il centrocampista – e di Giorgetti – il difensore lascia per motivi di lavoro -. Ma Massoni e soci non mollano e le prossime tre partite diranno la verità sull’annata virtussina.

Dicevamo che Crevolese e Varzese tornano con un punto prezioso per la loro anemica classifica. La Crevolese porta via uno 0 a 0 da Gravellona, campo non facile. I gialloblù stanno cercando di tenere a distanza le squadra a rischio play out e il pari sulla rive dello Strona non è da sottovalutare.

Idem per la Varzese, che era impegnata a casa del Borgolavezzaro, diretta avversaria per la lotta sul fondo. Il pari (0-0) è prezioso assai, perché i granata toccano quota 30 punti in classifica e il Borgolavezzaro resta distante con 20 punti.

Torna a vincere il Vogogna, che piega l’Ornavassese 2 a 0. Segnano Fernandez e Vanzan. La ritrovata vittoria dà un po’ di tono ai biancoverdi, che hanno patito nel girone di ritorno. I neri di Ochetti invece sono quasi alla meta salvezza: nelle prossime tre partita servono almeno 3 punti per essere tranquilli.

Infine il Fomarco. Il pari a Pernate (1-1) tiene vive le speranze ossolane di non finire ultimi. In svantaggio i biancoverdi pareggiano con Schirru. La speranza è l’ultima a morire e i prossimi 270 minuti saranno decisivi.