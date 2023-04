Prorogata la ricerca di sponsor per l'importante mostra estiva a palazzo San Francesco

Negli ultimi anni Palazzo San Francesco ha ospitato mostre d’arte di valenza nazionale, il Comune intende continuare su questa linea ed è alla ricerca di sponsor.

L'amministrazione ha quindi avviato ai primi di febbraio una selezione pubblica per la ricerca di soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche) anche in forma associata, che intendano proporsi come sponsor dell’amministrazione per la realizzazione di una mostra prevista a partire dalla stagione estiva 2023 presso il Museo Civico di Palazzo San Francesco, e annessi eventi a tema. Il termine per la presentazione delle proposte previsto il 4 aprile è stato prorogato alle ore 12:00 del 12 aprile 2023.

Le proposte di sponsorizzazione relative all'avviso pubblico “Sponsorizzazioni per la realizzazione della mostra prevista a partire dalla stagione estiva 2023 presso il Museo Civico di Palazzo San Francesco” potranno essere presentate con posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it o con servizio postale o corriere o consegna a mano all’Ufficio Protocollo, Piazza Repubblica dell’Ossola, 1, 28845 Domodossola (VB).

Per informazioni è possibile contattare: Franca Maltempi (Funzionario amministrativo del servizio Turismo, Cultura e Musei) tel. 0324/492314 email: cultura@comune.domodossola.vb.it

Federico Troletti (Conservatore e curatore) email: conservatore@comune.domodossola.vb.it.

Link per scaricare l’avviso e relativi allegati (comprensivi di modello di proposta): www.comune.domodossola.vb.it