Coppa Piemonte Drali, alla Cicloscalata Domobianca 365, vincono Matteo Crosa Lenz e Roberta Bussone FOTO

Un plauso da parte del Circuito Coppa Piemonte Drali agli organizzatori dell’Ossola Cycling Team e all’amministrazione locale, per l’ottima accoglienza in un centro cittadino bellissimo, ordinato e pulito, che ha soddisfatto atleti e accompagnatori. Asd Rodman Azimut Squadra Corse ancora sul podio delle società.Una domenica da incorniciare, quella andata in scena in occasione dellaseconda prova del circuito Coppa Piemonte Drali, per la Cicloscalata “Domobianca 365” Domodossola – Lusentino.

Una gara, inserita all’interno del Circuito più longevo D’Italia con l’obiettivo di creare un evento alternativo a livello nazionale, oltre alla possibilità di incamerare punti preziosi per la classifica finale. Un impegno organizzativo lodevole dell’Ossola Cyling Team che non ha lasciato nulla al caso, iniziando dalla logistica iscrizioni e partenza allocate, la prima, nella bellissima Cappella Mellerio, in pieno centro storico e la seconda nella piazza Mercato.

Il percorso di gara

Oggi, 2 aprile, alle ore 9 precise, una bella giornata e temperatura frizzantina sono state la cornice della partenza, per poi dirigersi, ad andatura controllata, sul rilevamento cronometrico ufficiale posto ai piedi della salita del Lusentino. Tanti I commenti positivi e molta tensione pre gara, stemperata dalle interviste ai vari leader di categoria. Oltre 200 partecipanti si sono trovati di fronte ad una salita impegnativa e molto panoramica, dalla lunghezza di 10 km e un dislivello di 800 metri positivo, con una pendenza media dell’8% con punte del 17%.

I risultati

Partenza a gruppi in base alle categorie con la suspense sino all’ultimo per il risultato dei vincitori assoluti e di categoria che si sono portati a casa punti preziosi per il circuito e che hanno premiato nell’assoluto maschile granfondo, l’ossolano Matteo Crosa Lenz dell’asd Kilometrozero, davanti a Stefano Prandi del Bicistore Cycling Team e terzo Gabriele Contorni dell’Mgk Vi.Dal Colle; per la femminile Roberta Bussone dell’asd Rodman Azimut Squadra Corse, davanti a Chiara Quartesan, del Gs LA Veloce Melzo e terza Sabrina De Marchi dell’asd Rodman Azimut Squadra Corse.

Per la Mediofondo, nella maschile, vittoria preannunciata di Leonardo Viglione dell’asd Sanetti Sport-Vigili del Fuoco, davanti a Giovanni Restelli del Drali-Zerosbatti e terzo Alberto Merli dell’asd Pedale Godiaschese, mentre per la femminile, vittoria di Tamara Rollini dell’Edilmora CycleTeam, davanti a Liliana Pillon dell’asd Giò Ndent-Team Enervit e terza Chiara Rossi del gs Passatore, con una lotta serrata nelle varie categorie.Tra le società vittoria ancora incontrastata dell’asd Rodman Azimut Squadra Corse, davanti all’Edilmora Cycle Team e terza il Gs Passatore.

Tanti i premi messi a disposizione dall’organizzazione; da registrare, il risultato di Fabio Lanzone dell’asd Rodman Azimut Squadra Corse che si è imposto nella categoria pettorali bianchi esterni al circuito.

“Siamo soddisfatti del nostro staff organizzativo - ha dichiarato Massimo Fiumanò dell’Ossola Cycling Team. - e ringrazio tutti I gruppi delle associazioni che ci hanno aiutato, gli organizzatori del circuito Coppa Piemonte Drali e Domobianca, ricordando l’appuntamento del 17 giugno 2023 dove verrà ripetuta la cicloscalata Domodossola-Alpe Lusentino”.

Tutte le classifiche sono visibili dal sito wwwinningtime.it