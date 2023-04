Barbazza: "Dobbiamo aspettare una disgrazia anche qui? E' ora di fare qualcosa sul problema lupo e orso"

Dopo la tragedia costata la vita ad un runner in Trentino, non è tardata ad arrivare una presa di posizione anche a livello locale. E arriva da uno dei sindaci che più di altri amministratori in questi mesi non ha mai smesso di tenere alta l'attenzione sul problema degli animali predatori. Enrico Barbazza, sindaco di Malesco, scrive a Ministero, Regione, Provincia, Parco Valgrande e allevatori, per ribadire che è ora di fare qualcosa.

"Ora basta" l'incipit della lettera di Barbazza.

"Penso che il fatto accaduto in Trentino, dove un ragazzo è rimasto ucciso dall'aggressione di un orso, debba farci riflettere: come al solito, in Italia, si deve attendere una disgrazia prima di intervenire ...questa tragedia annunciata si poteva evitare, ma, come sempre, nessuno è intervenuto e nessuno pagherà le conseguenze di questi progetti fallimentari! Purtroppo lo sappiamo, si tratta di finanziamenti che possono arricchire e fare gola a tanti, soldi che la nostra Europa ed i nostri europarlamentari hanno stanziato e continuano a stanziare, senza rendersi conto dei danni che questi creano alle popolazioni montane. L'Europa parla di tutela della montagna finanziando progetti per la salvaguardia, la ricostruzione degli ambienti montani e poi troppe persone incompetenti ci governano, troppo lontani dalla realtà terrestre, troppo lontani dalle esigenze di chi lavora per guadagnarsi da vivere faticando ad arrivare a fine mese, ma per i nostri politici è più importante finanziare con milioni di euro questi progetti per l'inserimento di animali, pur consapevoli che gli stessi non sono mai stati in pericolo di estinzione ma solamente per il volere di alcuni fantomatici animalisti che si sono riempiti le tasche e adesso chi pagherà per questa disgrazia annunciata?

Senza paura voglio continuare la battaglia contro chi non vuole ascoltare il grido di allarme delle genti di montagna, di coloro che si sono messi a disposizione per tutelare e far rivivere la nostra montagna! Oggi lupi ed orsi stanno devastando il nostro territorio con il rischio che il fatto accaduto in Trentino si possa ripetere anche qui. Dobbiamo aspettarci altre disgrazie prima che gli organi competenti riescano a fare qualcosa? Che si intervenga celermente per la sicurezza pubblica senza che interessi, idealismi personali e politici facciano che si possa nuovamente assistere ad altre disgrazie annunciate".

Il Sindaco

Enrico Barbazza