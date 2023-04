''Siccità? Ad oggi la situazione è abbastanza sotto controllo''

‘’La situazione? Ad oggi è tutto sommato sotto controllo. A parte un paio di eccezioni: a Paiesco di Trontano e a Cisore di Domodossola, dove stiamo portando l’acqua con le autobotti, e dove le sorgenti si sono proprio esaurite’’. Chi parla è Claudio Stroppa, direttore di Idrablu, la società che gestisce il ciclo dell’acqua in 18 Comuni dell’Ossola.

Lo abbiamo sentito per fare il punto sulla crisi idrica, dovuta al perdurare della siccità.

‘’L’invito è per un utilizzo razionale dell’acqua perché non sappiamo cosa succederà e quindi dobbiamo ragionare in previsione futura – dice - , anche in previsione della Pasqua dove in diversi comuni ci sarà un impatto turistico. In percentuale manca grossa parte di quello che viene dalle sorgenti, soprattutto le più piccole che si sono esaurite. In quellale più in profondità si riesce a gestire la situazione. Anche se occorre evidenziare che in questi ultimi anni siamo intervenuti e ci siamo quindi portati avanti. Abbiamo realizzato l’acquedotto di valle che capta l’acqua sopra Goglio, in valle Bondolero, e porta l’acqua sino a Domodossola, servendo lungo il percorso Crodo, Crevola, Montecrestese e Masera. E questo ci ha permesso già l’anno scorso di supplire ad alcune carenze in alcuni di questi comuni’’.

E in prospettiva?

‘’Stiamo facendo alcune opere importanti . Ad esempio stiamo intervenendo pompando l’acqua di Domodossola, che è servita da pozzi, per spingerla sino alla frazione di Cisore. Una soluzione che anni fa avevamo adottato anche per la frazione di Vagna’’.

A che costi?

‘’E’ chiaro che queste operazioni hanno il loro costo , soprattutto nell’ultimo anno che ha visto crescere anche la voce energia schizzata alle stelle. Già quest’anno abbiamo avuto oltre mezzo milione in più di costi di energia rispetto all’anno scorso, E purtroppo qualcosa si riversa sull’utenza’’.

Intanto Idrablu ha ottenuto altre concessioni.....

‘Una l’abbiamo ottenuta proprio sopra Vagna per limitare i costi di sollevamento e ci consentono di limitare. Abbiamo poi avuto un’altra autorizzazione nel Comune di Malesco. Concessioni che richiedono quasi un anno di prelievi da parte dell’asl, il che allunga le procedure. Per fortuna le avevamo previste in tempo’’.

Le reti dei Comuni come sono messe a livello di dispersione?

‘’Direi che no ci sono grossi problemi di dispersione e avendo sempre avuto sorgenti di alta capacità ci ha anche permesso di avere utenze a forfait, con un costo fisso annuo’’.

Inoltre avevamo chiesto anche una intervista ai dirigenti di Acqua Novara Vco, ma le nostre due mail non hanno mai avuto risposta.

(L'intervista a Stroppa è stata fatta alcuni giorni prima del problema verificatosi a Craveggia e l'invito di Domodossola a non sciupare l'acqua. n.d.r)