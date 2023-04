Solo 270 minuti dividono il Crodo dalla promozione

Una sola partita persa su 23, 16 vittorie e 6 pareggi e ben 18 partite utili consecutive. E’ il ruolino di marcia del Crodo, che ormai sta a due passi dalla vittoria in campionato. Successo che riporterebbe la squadra antigoriana in Prima Categoria.

Per la truppa di Davide Daoro mancano tre turni per festeggiare. La seconda, il Bagnella, è a 7 punti di distacco e per il Crodo il calendario non è proibitivo.

Dopo lo stop pasquale, la squadra giocherà a casa del Rmantin, penultimo della classe, poi in casa il derby ostico con la Pro Vigezzo ed infine andrà a Fondotoce.

Come gli esperti dicono i successi passano dalla difesa. Ed infatti il Crodo è la formazione ad aver subito meno gol: solo 18 in 23 partite, pari a 0,78 reti ogni novanta minuti. Ma è tutta la squadra che gira e lo confermano anche le 46 reti segnate, attacco che è secondo dietro solo a quello del Bagnella (47). Con Roberto Forni (9) e Jacopo Ferrari (7) i due maggiori realizzatori.

''Sì, siamo a buon punto, aspettiamo ancora per fare festa'' ammette Davide Daoro, tecnico della formazione antigoriana.

Vi mancano tre punti...

''Certo, anche se loro, il Bagnella, devono poi vincerle tutte - spiega il tecnico - . Ma già domenica andiamo a Romentino contro una squadra che deve salvarsi e non sarà facile. Così pure per il Bagnella che gioca con il Branzak''.

Credo siate soddisfatti...

''Avevo detto ai ragazzi che volevo arrivare ai play off - ammette - ma abbiamo fatto bene e siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario''

Classifica: Crodo 54, Bagnella 47; San Maurizio 37; Riviera, Fondotoce 35; Casale Corte Cerro 34; Pro Vigezzo, Armeno, Olimpia 29; Lumellogno 27; Voluntas Suna 25; Branzack Uniet 24; Rmantin 21, Virtus Mulino Cerano 16