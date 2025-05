Prima Categoria, la finale playoff è il derby Gravellona San Pietro - Bagnella

Si gioca domenica la finale playoff del girone A di Prima Categoria, che designerà la squadra qualificata alla seconda fase, un quadrangolare con le vincenti dei playoff di altri tre gironi, da cui scaturiranno altre due promosse al campionato di Promozione.

La finale sarà tutta made in VCO, e non sarà una partita qualsiasi: al “Boroli” di Gravellona sarà di scena un derby molto sentito, tra Gravellona San Pietro e il Bagnella. Una partita che negli anni recenti è sempre stata uno scontro al vertice, prima in Seconda Categoria e ora in Prima.

Gli uomini di Agostini hanno eliminato al primo turno la Cannobiese, mentre i ragazzi di Izzillo hanno avuto la meglio sul Momo. Pronostico molto difficile, Gravellona in salute e con due risultati su tre a disposizione, Bagnella un po’ acciaccato ma con un Luca Cabrini in stato di grazia, e altri giocatori di classe capaci di incidere in una partita secca come questa. In campionato, 1-1 a Bagnella all’andata e 3-1 per gli omegnesi al ritorno.

Per la Terza Categoria, continua la marcia della Pregliese verso la Seconda. Gli uomini di Lipari, che hanno vinto la prima fase dei playoff superando in casa prima l’Armeno e poi la Virtus Crusinallo, giocheranno al “Curotti” contro il Rocca Grimalda, squadra dell’omonimo paese quasi ai confini con la Liguria.

Si tratta della prima partita della seconda fase playoff, dove i gialloverdi saranno impegnati in un quadrangolare con gare di sola andata con due formazioni alessandrine, Rocca Grimalda e Luese Cuccaro, e i novaresi del San Rocco. Un abbinamento piuttosto stravagante quello deciso dalla Federazione, con le squadre che dovranno sobbarcarsi trasferte molto lunghe.

Per tutte le partite dei playoff fischio d’inizio alle ore 16.