Terza Categoria, la Pregliese supera la Virtus Crusinallo e vince i playoff del girone

Si è giocata domenica al “Curotti” di Domodossola la finale playoff del girone VCO, tra la Pregliese di Lipari, favorita della vigilia, e la rivelazione Virtus Crusinallo, capace di battere il San Maurizio in semifinale. Ai gialloverdi ossolani andavano bene due risultati su tre, in virtù del miglior piazzamento in campionato.

Pubblico delle grandi occasioni, quasi duecento persone con buona rappresentanza ospite. La partita è molto fisica e le squadre ci provano con intensità, e alla mezzora sono i gialloverdi a passare, grazie ad una bella azione finalizzata da Apadula, che sigla l’1-0. Nel secondo tempo gli omegnesi, guidato dal mister domese Carnovale, provano il forcing disperato, ma gli ossolani tengono e portano a casa un successo importantissimo, che avvicina notevolmente la Pregliese alla promozione.

Ricordiamo che la squadra del presidente Rossari non è ancora promossa ufficialmente, deve infatti affrontare la seconda fase playoff con le vincenti degli altri gironi. Il calendario di questa seconda fase verrà diramato a breve, la prima partita è in programma già domenica prossima 18 maggio.

Sorride anche l’Esio, che domenica ha staccato il pass per la Final Four della Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria, in programma lunedì 2 giugno. I verbanesi hanno sommerso sotto una valanga di reti i Diavoletti Vercelli al “Brocca” di Cannobio, guadagnando così insieme all’Olimpia Sant’Agabio l’accesso alle semifinali regionali della competizione. Il risultato finale è un clamoroso 8-1, con la quaterna di Campion, la doppietta di Primatesta e le reti di Preiata e Lattanzi.